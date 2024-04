CATU DE ABRANTES

Homem é encontrado morto dentro de vala em Camaçari

A 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes vai apurar o homicídio. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas. Oitivas e diligências serão realizadas para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.