Homem é mantido em cárcere privado pelo próprio irmão no interior da Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Conceição do Coité

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:29

Caso é investigado pela Polícia Civil
Caso é investigado pela Polícia Civil

Um homem de 47 anos, que não teve a identidade divulgada, foi mantido em cárcere privado pelo próprio irmão no último domingo (23), na zona rural de Conceição do Coité, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 16º Batalhão receberam uma denúncia de que um homem estaria sendo mantido em cárcere privado no bairro Santa Rosa. A vítima foi atingida por golpes de arma branca.

Segundo a Polícia Civil, o irmão suspeito agiu durante um surto psicótico. A vítima foi atendida em uma unidade de saúde e liberada. Os envolvidos serão ouvidos em inquérito policial.

Caso é investigado pela Polícia Civil

