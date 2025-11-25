CRIME

Homem é mantido em cárcere privado pelo próprio irmão no interior da Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Conceição do Coité

Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:29

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem de 47 anos, que não teve a identidade divulgada, foi mantido em cárcere privado pelo próprio irmão no último domingo (23), na zona rural de Conceição do Coité, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 16º Batalhão receberam uma denúncia de que um homem estaria sendo mantido em cárcere privado no bairro Santa Rosa. A vítima foi atingida por golpes de arma branca.

Segundo a Polícia Civil, o irmão suspeito agiu durante um surto psicótico. A vítima foi atendida em uma unidade de saúde e liberada. Os envolvidos serão ouvidos em inquérito policial.