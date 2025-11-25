Homem é mantido em cárcere privado pelo próprio irmão no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:29
Um homem de 47 anos, que não teve a identidade divulgada, foi mantido em cárcere privado pelo próprio irmão no último domingo (23), na zona rural de Conceição do Coité, no interior da Bahia.
De acordo com a Polícia Militar, policiais do 16º Batalhão receberam uma denúncia de que um homem estaria sendo mantido em cárcere privado no bairro Santa Rosa. A vítima foi atingida por golpes de arma branca.
Segundo a Polícia Civil, o irmão suspeito agiu durante um surto psicótico. A vítima foi atendida em uma unidade de saúde e liberada. Os envolvidos serão ouvidos em inquérito policial.
Caso é investigado pela Polícia Civil