TÁ CARO!

Homem é preso após roubar oito caixas de café em mercado na Bahia

Caso foi registrado em Camaçari

Com ele, foram encontradas as oito caixas de café furtados. O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados à 26ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi registrada.>

O café foi o que mais encareceu em Salvador e Região Metropolitana no último ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação acumulada no ano do produto foi de 37,23%. No último mês de janeiro, o produto teve aumento de 11,75% no preço, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

