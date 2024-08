CRIME

Homem é preso com 1 kg de cocaína embalada em pinos no centro de Salvador

Além de ser enquadrado pelo crime de tráfico de drogas, o suspeito também vai responder por receptação. Com ele, os policiais apreenderam o valor de R$ 4 mil, de uma vítima de roubo, ocorrido no dia anterior.

O material foi apreendido por policiais do Setor de Investigação (SI) da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho). A ação ocorreu com o apoio de investigadores da 9ª DT/Boca do Rio.