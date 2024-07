BAHIA

Homem é preso pouco depois de cometer assalto em Simões Filho

Suspeito ainda teria envolvimento em outro assalto seguido de estupro ocorrido no dia anterior

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), um homem que havia acabado de praticar um assalto. A ação aconteceu na terça-feira (9), nas proximidades do posto, no Km 604 da BR-324.

Segundo informações da PRF, os agentes foram acionados por populares acerca de um assalto. Com base na denúncia, os policiais diligenciaram e ao chegarem no local encontraram um homem imobilizado.

O proprietário do imóvel relatou aos policiais que estava trabalhando quando foi surpreendido pelo assaltante e, mediante ameaça, foi obrigado a entregar o celular dele e do seu funcionário. Explicou ainda que o homem dizia estar armado e a todo momento apontava para algo debaixo da blusa.

Após um descuido do suspeito, as vítimas conseguiram imobilizá-lo e pedir socorro. Foi apurado que o homem é suspeito de envolvimento em outro assalto seguido de estupro, ocorrido no dia anterior, que teve como vítima uma mulher de 43 anos.