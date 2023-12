Homem mata mulher a tiros na Boca do Rio

Uma mulher foi alvejada por disparos de arma de fogo pelo seu companheiro na manhã desta quarta-feira (20), no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O homem também morreu.



A Polícia Militar confirmou os dois óbitos e informou que os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia.



As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil. Guias periciais foram expedidas.