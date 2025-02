CHAPADA DIAMANTINA

Homem morre após tiroteio com PMs em Jacobina

Suspeito é considerado um dos principais assaltantes a banco do Brasil

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 21:41

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi morreu durante troca de tiros com policiais militares na última segunda-feira (17) em Jacobina, no centro-norte baiano. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele foi identificado como Paulo César Alves Filgueira, de 56 anos. Informações da TV Bahia apontam que o suspeito é considerado um dos maiores assaltantes a banco do Brasil. >

Ainda segundo a PC, o caso aconteceu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra Paulo César. Equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Chapada) avistaram ele no bairro Jacobina II conduzindo um veículo. O suspeito não obedeceu à voz de parada e atirou contra os policiais. Houve revide e o homem ficou ferido, sendo socorrido para uma unidade de saúde, onde não resistiu. >

Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 com seis munições, três deflagradas, uma picotada e duas intactas, além de dois celulares. Os policiais foram até a casa de Paulo César e apreenderam outro revólver do mesmo calibre, munições, uma balaclava, duas porções de maconha e mais um celular. Guias para remoção e perícia foram expedidas. >