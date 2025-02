SUSTO

Janela de apartamento é atingida por bala perdida em Cidade Jardim

Projétil atingiu cômodo que estava em reforma; ninguém ficou ferido

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 21:08

Apartamento foi atingido por bala perdida Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um apartamento foi atingido por uma bala perdida no bairro Cidade Jardim, em Salvador. A bala atravessou uma janela do imóvel e atingiu uma porta de madeira. A unidade fica no oitavo andar. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (17), na Rua Sócrates Guanaes Gomes. Ninguém ficou ferido. >

Segundo o dono do imóvel, Marcelo Nascimento, 35 anos, o projétil, de 9 milímetros, atingiu a janela por volta das 22h30. O cômodo era uma sala de TV, que estava em reforma e sem iluminação. Ele conta que imaginou que era um foguetório e que só percebeu o impacto da munição na manhã desta terça (18). >

“Eu ouvi um impacto dentro do apartamento e fui checar se algo tinha caído, mas não encontrei nada. Hoje pela manhã, vi um buraco grande no vidro e percebi que era uma bala. São dois buracos, já que a janela estava aberta. Em seguida, eu achei a bala no chão e vi que uma porta de madeira foi atingida. Nesse momento, eu constatei que era uma bala perdida”, afirmou. >

O apartamento fica em frente ao complexo do Nordeste de Amaralina. Marcelo contou que os tiroteios e foguetórios são frequentes na região. Ele mora com a mãe e a irmã, que estavam nos quartos no momento do incidente. >

“Nós acompanhamos os tiroteios aqui nas proximidades, mas achamos que nunca vai acontecer conosco. Os quartos ficam na mesma direção da sala de TV e por sorte o tiro pegou lá [na sala de TV], já que elas estavam dormindo e, pela direção que a bala entrou na janela, poderia ter pegado nelas”, continuou. >

O cômodo é bastante frequentado pelos moradores e costuma ser usado para reunir familiares. “Minha mãe ficou muito nervosa, preocupada, tremendo a manhã inteira. Estamos com uma sensação de insegurança e com medo de estar perto da janela. Pela direção que o tiro entrou pela janela, temos o receio de ser algo que passe a ser recorrente. Hoje eu fiz o orçamento de uma janela blindada”, falou Marcelo. >

Ele também relatou que essa não é a primeira vez que uma bala perdida atinge a edificação. O caso preocupou os vizinhos do proprietário, que passaram a procurar meios de ajudar a família. “Como esta é a segunda ou terceira vez, todo mundo se coloca no lugar, pensando que poderia ser com eles também. É um prédio familiar, com idosos e crianças, e todos se preocupam com a possibilidade de alguém se ferir nesses casos”, disse. >

O proprietário não procurou a polícia para registrar a ocorrência. “Eu até ia abrir um Boletim de Ocorrência, mas não quis perder meu tempo por saber que não vai mudar muita coisa”, completou. >