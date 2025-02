SUL DO ESTADO

Suspeito de homicídio é preso em Eunápolis

Crime ocorreu no dia 22 de outubro

Um suspeito de homicídio foi preso em Eunápolis, no sul do estado, na última segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso aconteceu no dia 22 de outubro, após ser vítima ser atingida com golpes de arma branca por dois homens na BR-367. O outro homem apontado como responsável pelo crime, segue foragido. >