INVESTIGAÇÃO

Homem que matou adolescente de 16 anos em Casa Nova é preso; crime teria acontecido por ciúmes

Marcos Aurélio foi morto em novembro do ano passado

Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2025 às 12:45

Polícia Civil Crédito: Divulgação/PC

Um homem de 19 anos, que não teve a identidade divulgada foi preso, na última quinta-feira (6), suspeito de envolvimento na morte do adolescente Marcos Aurélio Souza Ferreira, de 16 anos, na cidade de Casa Nova, no extremo norte do estado. >

De acordo com informações da Polícia Civil, Marcos Aurélio foi morto no dia 15 de novembro de 2024, no bairro Vila Massu. >

Informações iniciais apontam que o homem preso seria o mandante do crime e que teria ordenado o assassinato por ciúmes, pois teria um relacionamento amoroso com o adolescente. Há também a suspeita de que o crime teria relação com o tráfico de drogas da região. A Polícia Civil não confirmou essas informações. >