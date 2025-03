Homens são flagrados fazendo sinal de facção no Carnaval de Salvador; veja vídeo

CRIMINALIDADE

Homens são flagrados fazendo sinal de facção no Carnaval de Salvador; veja vídeo

Policiais militares perseguiram suspeitos



Esther Morais

Bruno Wendel

Publicado em 3 de março de 2025 às 10:25

Jovens são flagrados fazendo sinais de facção Crédito: Reprodução / Redes sociais

Pelo menos dois homens foram flagrados fazendo sinais de uma facção na noite de domingo (2), perto do Relógio de São Pedro, no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador. >

Em um vídeo, é possível ver os suspeitos usando as mãos parar fazer um ‘C’ e um ‘V’, em alusão ao Comando Vermelho (veja os sinais proibidos abaixo). Eles se comunicam com alguém que está do outro lado da rua, mas não aparece na gravação. >

Logo depois, um dos envolvidos retira um objeto da cintura e aponta para os foliões. Os dois fogem após serem vistos pela Polícia Militar. Os agentes correm atrás dos suspeitos, mas o vídeo termina antes de confirmar a captura.>

A Polícia Militar confirmou que uma patrulha identificou e perseguiu um indivíduo suspeito, mas não identificou qual objeto ele portava. Segundo a corporação, aparenta se tratar de um aparelho celular, "utilizado de forma similar a uma arma". >

De acordo com informações do Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME), não há registro de detenções ou conduções na ocasião.>

A PM apreendeu 1.065 objetos proibidos no domingo de Carnaval, nos 47 portais de acesso aos circuitos da folia de Salvador. No acumulado dos primeiros dias de festa, mais de 2.057 materiais perfurocortantes já haviam sido retidos nos portais. Entre os objetos apreendidos estão facas, canivetes e réplicas de armas.>

Quais gestos são relacionados a facções?

Quando alguém ergue os dois dedos, acreditando que está fazendo o símbolo de “paz e amor”, lema dos hippies, a depender onde estiver, o gesto pode ser encarado como o sinal de “2”, condição de pertencimento ao Comando Vermelho (CV). A facção é a segunda maior organização criminosa do país, que, desde 2020, acirra a guerra do tráfico do estado. >

Já quem faz pose levantando os três dedos, como os roqueiros de costume, pode ser associado ao Bonde do Maluco (BDM), arquirrival do CV.>

Sair com a camisa de um time ou de uma seleção também pode custar a vida. Isso porque os uniformes da Argentina, Israel, França, Colômbia, Jamaica e Portugal têm sido usados em “bondes” (ataques) por homens armados do BDM, enquanto a camisa do Flamengo tem sido vestida por traficantes do CV.>