VEJA RELATO

Humorista Dum Ice é assaltado na Estrada do Coco: 'Colocaram arma na minha cara'

Influenciador teve carro, celular e outros pertences levados

O humorista Dum Ice foi vítima de um assalto na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) na terça-feira (7). O influenciador teve o carro, um Jeep Compass de placa PKX5G27, um celular e documentos levados pelos assaltantes.

Ver essa foto no Instagram

O baiano ainda contou que os criminosos tiveram dificuldade para ligar o veículo e chegaram a pedir ajuda do dono do automóvel, mas Dum saiu correndo. "Eu corri tanto que minha batata está doendo", disse. O relato foi publicado por meio de um vídeo nas redes sociais da namorada do humorista, Monique Borges.