TEMPORAL

Ilhéus é segunda cidade que mais choveu no Brasil em 24h

Ilhéus, no sul da Bahia, foi o segundo município onde mais choveu em 24h no Brasil. Foram mais de 115.8mm na terça-feira (16), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No mesmo dia, a prefeitura da cidade publicou um alerta de chuvas intensas e pediu que a população acione a Defesa Civil em caso de emergência. Há registro de alagamentos e deslizamentos.

No ranking do Inmet, Santiago, no Rio Grande do Sul, e Porto de Pedras, em Alagoas, ainda aparecem em primeiro e terceiro lugar. Nenhuma outra cidade baiana está entre as 10 com maior índice pluviométrico.