SUSTO

Incêndio atinge apartamento na Barra, e prédio é evacuado

O imóvel fica no 18º andar de prédio de alto padrão

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2025 às 12:09

Corpo de Bombeiros foi acionado Crédito: Reprodução

Um apartamento foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (16), no bairro da Barra, em Salvador. O imóvel fica localizado no 18º andar do Edifício Mansão Bois de Boulogne, na rua Fernão Magalhães, próximo ao Shopping Barra. Não há registro de feridos. >

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) foi acionada para conter as chamas e realiza o rescaldo. Segundo o CMBM, o prédio precisou ser evacuado durante a ação. Vídeos mostram o momento em que uma fumaça escura é vista pela janela do apartamento. >