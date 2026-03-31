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Inmet eleva grau de alerta para chuvas fortes em 23 cidades baianas; veja onde

Ventos podem chegar a 100 km/h nas áreas afetadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:08

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Salvador amanheceu sob tempo fechado, mas não está em alerta laranja Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o grau de alerta para chuvas intensas em 23 cidades da Bahia nesta terça-feira (31). O aviso, classificado com grau de severidade “perigo”, é válido das 0h às 23h59.

Segundo o órgão, estão previstas chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. O alerta também prevê riscos potenciais como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

As cidades atingidas pelo aviso são: Abaré, Andorinha, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canudos, Casa Nova, Chorrochó, Curaçá, Glória, Jaguarari, Jeremoabo, Juazeiro, Macururé, Monte Santo, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Remanso, Rodelas, Santa Brígida, Sento Sé, Sobradinho e Uauá.

O Inmet orienta a população a evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Previsão em Salvador 

A previsão do tempo para esta terça-feira (31), em Salvador, indica um dia típico do outono, com sol intercalado por pancadas de chuva e variação de nuvens ao longo das horas.

Pela manhã, o sol aparece com possibilidade de chuva rápida. À tarde, o céu fica mais encoberto, com muitas nuvens. Já à noite, o tempo tende a se firmar, apesar da nebulosidade ainda presente.

A mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A sensação térmica varia entre 25°C e 28°C. Há 87% de probabilidade de chuva, com volume estimado em 14,9 mm ao longo do dia.

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