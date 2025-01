TEMPORAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 40 cidades baianas

O alerta prevê baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (28) um alerta amarelo - indica perigo potencial - de chuvas intensas para 40 municípios da Bahia. O aviso é atualizado diariamente e permanece válido até às 10h desta quarta-feira (29). As cidades afetadas pertencem as regiões do Extremo Oeste Baiano e Vale São-Franciscano.>