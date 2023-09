Inquérito sobre morte de Mãe Bernadete é prorrogado por mais 30 dias

Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças. Crédito: Reprodução

O inquérito que investiga a execução de Mãe Bernadete foi prorrogado por mais 30 dias após pedido apresentado pela Polícia Civil da Bahia (PC-Ba) ao Ministério Público do estado (MP-BA). No último domingo (17), a morte da líder religiosa completou um mês sem definição de mandantes do crime.



A coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação e Quilombos foi morta com 22 tiros dentro da associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, no dia 17 de agosto. Até o momento, três homens foram presos na Bahia pelo envolvimento no assassinato e um suspeito de ser o segundo autor da execução segue sendo procurado.

As prisões foram anunciadas pelo secretário Marcelo Werner, no dia 4 de setembro, durante coletiva da SSP-Ba. Segundo o líder da pasta, os presos têm diferentes participações no crime: suspeito de ser um dos executores do crime, suspeito de guardar as armas do crime e preso por porte ilegal de arma de fogo e suspeito de receptação dos celulares da líder quilombola e de familiares, roubados durante o homicídio.

O primeiro preso foi detido por mandado de prisão no último dia 25 de agosto em Simões Filho. De acordo com a SSP, ele é suspeito pela receptação dos celulares do líder quilombola e de familiares, roubados durante o homicídio. O segundo detido por envolvimento no crime teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (1º), na cidade de Araçás, a 105 km de Salvador. Ele confessou ter sido o executor do crime.

O terceiro a ser preso foi um mecânico que guardava as armas supostamente usadas no crime. Ele foi autuado em flagrante pela polícia na última sexta-feira (1º) em uma oficina mecânica na comunidade de Pitanga de Palmares, na zona rural de Simões Filho, mesma região onde fica o quilombo. As duas pistolas foram encontradas na oficina, com munições e três carregadores, dois deles estendidos.

O mecânico que guardava as armas foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. No trio, apenas o homem apontado como executor do crime já tinha passagem pela polícia.