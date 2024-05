COZINHA

Inscrições estão abertas para cursos gratuitos na área de gastronomia em Salvador

Prefeitura oferece aulas na capital baiana

Publicado em 27 de maio de 2024 às 14:26

Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Prefeitura, através dos programas Empreenda Salvador e Mulher Salvador, oferece novos cursos gratuitos na área de gastronomia em Salvador, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Dois iniciaram as inscrições na última sexta-feira (24): Pizzaiolo e Cozinheira Industrial – este último exclusivo para mulheres.

A carga horária é de 192h para cada uma das capacitações e as aulas acontecerão presencialmente na Unidade Senai Dendezeiros, das 8h às 12h (Pizzaiolo) e das 13h às 17h (Cozinheira Industrial). São 25 vagas (mais dez de cadastro reserva) e as aulas começam no próximo dia 3. As inscrições devem ser feitas através do Salvador Digital.

Para participar é necessário ter idade mínima de 18 anos, além de apresentar foto do histórico ou certificado de conclusão do ensino fundamental; documento de identificação com foto; CPF e comprovante de residência de Salvador. Os selecionados terão direito a transporte e receberão certificado ao final do curso.

Bolos juninos

Com inscrições já encerradas, a Oficina de Bolos Juninos vai ensinar gratuitamente aos 20 participantes como preparar as iguarias juninas autênticas e tradicionais das festas de São João como bolo de aipim, bolo de tapioca, canjica de milho e pamonha. As aulas serão realizadas de forma presencial nos dias 3 e 4 de junho, das 13h às 17h, no Senac Aquidabã.

De acordo com a diretora de Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Maria Eduarda Lomanto, após finalizar o curso, os alunos terão a possibilidade de acessar novas vagas de emprego. “A capacitação abrirá portas para esses alunos, seja por contrato temporário no São João ou até mesmo em vagas fixas e oportunizando a formalização desse indivíduo através da abertura do CNPJ/MEI”, disse.

A gestora ressalta ainda que a formação está contribuindo para o fortalecimento dos pequenos comerciantes e a geração de renda dos mesmos. “Um fato inovador nessa ação será a oportunidade de os alunos participarem da simulação de uma feira do empreendedor, com o objetivo de proporcionar o aprendizado através da experiência de vendas com os itens produzidos pelos próprios alunos na oficina. Eles viveram as transações financeiras e todos os detalhes logísticos na montagem da uma feira, experimentando uma realidade vivida por muitos durante o período do São João”, conta.