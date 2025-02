EDUCAÇÃO

Instituto oferece 100 bolsas de estudo em escolas particulares para estudantes do ensino público

Inscrições estão abertas até o dia 3 de março

Monique Lobo

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 16:56

Alunos do Instituto Ponte Crédito: Reprodução

As inscrições para o processo seletivo deste ano do Programa Ponte para o Futuro estão abertas até o dia 30 de março. São 100 vagas de bolsas de estudo em escolas particulares disponíveis para jovens de escolas públicas. >

Podem se inscrever estudantes de escolas públicas que estejam entre o 7º ano do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio, cujas famílias tenham uma renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Além das bolsas em escolas particulares renomadas, os selecionados poderão ter acesso a transporte, alimentação, materiais didáticos, aulas de reforço, cursos de inglês e acompanhamento psicopedagógico e socioemocional até a conclusão do ensino superior. >

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online pelo site do Instituto Ponte (IP). O processo seletivo conta com sete etapas eliminatórias, organizadas de forma a garantir a participação de jovens de diversas localidades do Brasil.>

O processo seletivo é simultâneo para todo o país. Atualmente, o Instituto atua em 13 estados brasileiros, sendo cinco do Nordeste. O objetivo da entidade é ampliar a atuação no na região, com a meta de que até 2029, 30% dos alunos assistidos pelo instituto sejam oriundos do Nordeste.>

Na Bahia, são sete alunos atendidos pelo Instituto. Um deles é Eduardo Bittancourt Ferreira, natural de Nova Ibiá, Bahia. Recentemente, ele alcançou sua primeira grande conquista: foi aprovado em 1º lugar no curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no Sisu 2025. Filho de agricultores, Eduardo contou com o apoio da ONG para estudar no modelo híbrido.>

Com uma década de atuação, o Instituto Ponte já impactou centenas de jovens de escolas públicas, garantindo taxas de 100% de conclusão do ensino médio e ingresso em universidades e instituições renomadas de ensino superior. A missão da entidade é “ser a ponte para a ascensão social em apenas uma geração”. Segundo dados da OCDE, no Brasil são necessárias nove gerações para uma família de baixa renda alcançar a ascensão social.>

Por isso, o trabalho do instituto é feito de maneira individualizada, para identificar potenciais e desafios de cada aluno, e sua atuação vai muito além das bolsas de estudo, oferecendo um suporte integral, vagas em escolas de excelência, cursos de inglês, aulas complementares de português, matemática e desenvolvimento pessoal.>

“O cuidado é pensado de forma global para que o aluno do IP tenha todo suporte necessário para desenvolver as habilidades. Asseguramos alimentação, transporte e material escolar, além de apoio psicopedagógico”, explica a presidente e fundadora do Instituto Ponte, Bartira Almeida. Com o ingresso a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, o aluno pode receber do Instituto Ponte até 12 anos de apoio contínuo.>