QUATRO DIAS NO HOSPITAL

Internado na UTI, cantor Netinho atualiza estado de saúde; veja vídeo

Artista precisou cancelar todos os shows do Carnaval

Internado há quatro dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança, em Salvador, o cantor Netinho falou sobre seu estado de saúde na manhã desta sexta-feira (28). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele diz que ainda está com dificuldade para se movimentar, mas sem dor ou necessidade de medicação. >

O artista foi internado após sentir fortes dores nas costas e dificuldade de caminhar. Por conta disso, ele precisou cancelar todos os shows do Carnaval. Seriam seis apresentações em cinco dias de folia. "Cancelei, mas os contratantes todos entenderam, minha banda, equipe, todo mundo", afirmou. >

Agora, ele realiza uma bateria de exames para encontrar a causa do problema. "Muitos resultados já saíram e um vai puxando o outro. Estou pacientemente fazendo todos. Estou caminhando duas vezes por dia e fazendo atividade física, apesar da dificuldade de movimento. Já começa a aparecer possibilidade de diagnóstico", diz. >

A expectativa é que o cantor desça em dois dias para um quarto e, depois, receba alta. Após a descoberta do diagnóstico, Netinho deve começar um tratamento específico para as dores. >

Netinho chegou a fazer três shows no final de semana passado, sendo um em Arco Verde, um em Recife, no estado de Pernambuco e um em Maceió, em Alagoas. Ele só retornou para Salvador na última segunda-feira. Procurado pelo CORREIO, o artista lamentou o ocorrido “Deus sabe o que faz” e confirmou: “Falamos com todos os contratantes, todos compreenderam e desejaram saúde”, finalizou o artista.>