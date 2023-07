Jequié, na Bahia, é a cidade mais violenta do país, mostra anuário

A cidade de Jequié, no interior da Bahia, teve a mais elevada taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil no ano passado. O dado é do novo anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado nesta quinta-feira, 20. De acordo com o documento, o município baiano teve uma taxa de 88,8 assassinatos para cada grupo de 100 mil pessoas.



A Bahia ocupa as quatro primeiras posições da lista das 50 cidades mais violentas. Além de Jequié, aparecem no topo os municípios de Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camaçari. Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Sorriso, no Mato Grosso, e Altamira, no Pará, também possuem taxas de homicídio elevadas