SALVADOR

Jovem de 19 anos é morto a tiros em São Marcos

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado em via pública. Policiais militares da 47ª Companhai Independente da PM foram acionados para averiguar a ocorrência. Ao chegarem no local, os agentes já encontraram a vítima sem sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).