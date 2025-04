ACIDENTE NA BR-242

Jovem perdeu pai, mãe e namorado em acidente com 11 mortos na Bahia

Quatro pessoas sobreviveram

Toda a família estava voltando de um passeio para uma área rural de Boa Vista do Tupim, quando a van em que se encontravam colidiu de frente com uma carreta, na noite do último domingo (30). Na ocasião, os pais de Ana Flávia, Ana Lucia Oliveira e Flávio Boaventura, morreram na hora. O namorado da jovem, identificado como Vitor Nunes, também não resistiu aos ferimentos. >

Além dos pais e do namorado, Ana Flávia perdeu tias e primos. Entre as tias, estavam Luciene Boaventura e Enoi Boa Ventura. Luciene morava em Ruy Barbosa e trabalhava na principal fábrica de calçados da cidade. No acidente, morreu com Luciene as duas filhas, de 8 e 11 anos, além do namorado. Já Eloi, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, morreu com a filha Franciele, que era dona de um famoso salão de beleza no município. >