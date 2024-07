IUIÚ

Jovem pula de carro em movimento durante tentativa de estupro na Bahia

Suspeito chegou a ser levado para a delegacia, mas não foi preso

Publicado em 17 de julho de 2024 às 17:07

Uma jovem de 21 anos foi vítima de tentativa de estupro em Iuiú, no centro sul da Bahia. O suspeito chegou a ser levado para a delegacia, mas não foi preso. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Iuiú, no último sábado (13), na Avenida Etevilno Santana, no bairro Pindorama.

De acordo com o registro, uma guarnição da polícia Militar foi acionada e verificou que duas mulheres pegaram uma carona com um homem, o qual tentou manter forçadamente relação sexual com uma delas.

A vítima conseguiu pular do veículo e foi levada para uma unidade hospitalar com escoriações no tórax e na cabeça.

Policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados e encaminhados para o local do crime. Ao chegarem, os PMs localizaram a vítima e um suspeito do crime, que foram conduzidos para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil, informou PM.

Na delegacia, o homem foi ouvido e liberado, pois a testemunha do fato não compareceu para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, não houve elementos suficientes para prisão em flagrante do suspeito.