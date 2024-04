DEBATE

Juízes do trabalho explicam PL que regulamenta motoristas por aplicativo

Evento acontece na quinta-feira (4), no auditório do TRT5

Um evento do Instituto Bahiano do Direito do Trabalho (IBDT) vai debater o Projeto de Lei nº 12/24, que regula atividade dos motoristas por aplicativo. O encontro acontece na quinta-feira (4), no auditório do TRT5, das 10h30 às 12h, no Comércio.