Justiça determina bloqueio de R$ 4 milhões de Thiago Aquino após briga com ex-empresário

Decisão foi tomada na última terça-feira (18)

A Justiça da Bahia determinou o bloqueio de R$ 4 milhões das contas do cantor Thiago Aquino e de sua equipe, em meio a uma disputa judicial movida pelo ex-empresário Igor Almeida Sousa. Segundo Igor, ele gerenciava a carreira do artista desde 2011, mas foi afastado sem aviso prévio em maio de 2024. Após sua saída, uma nova empresa foi criada para administrar os negócios de Aquino, deixando-o sem participação nos lucros.>

De acordo com o processo, ao longo dos anos, várias empresas foram formadas para gerir a carreira de Thiago Aquino, sempre modificando a divisão dos lucros. Em um contrato firmado em 2021, Igor Almeida e outro empresário tinham direito a 60% dos ganhos, enquanto Thiago ficava com 40%. Com a saída de um dos sócios, a divisão foi alterada, mas, recentemente, Igor alega ter sido excluído dos negócios sem qualquer indenização. >

A magistrada também marcou uma audiência de conciliação entre as partes, na tentativa de um acordo antes do julgamento final do caso. Caso não haja acordo, a defesa de Thiago Aquino terá 15 dias para contestar a ação após a audiência. A decisão, por enquanto, tem caráter provisório e pode ser alterada conforme o andamento do processo.>