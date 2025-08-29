Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça determina cassação de prefeito e vice-prefeita de cidade baiana por compra de votos

Ueliton Valdir Palmeira Souza e Erica Brito de Oliveira são investigados após ganhar as eleições em Contendas do Sincorá

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:40

Prefeito e vice-prefeita de Contendas do Sincorá
Prefeito e vice-prefeita de Contendas do Sincorá Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato do prefeito e da vice-prefeita de Contendas do Sincorá, no sudoeste da Bahia. Ueliton Valdir Palmeira Souza e Erica Brito de Oliveira, ambos filiados ao Avante, são investigados por movimentar um esquema de compra de votos.

A decisão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) na última quarta-feira (27), cita repasses de dinheiro para eleitores, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 2000, além do pagamento de cestas básicas, contas de energia e água e botijão de gás. Outras duas pessoas são investigadas, incluindo a filha do prefeito.

O prefeito, que é conhecido como Didi, e a vice foram eleitos em 2024. Os dois venceram a eleição com um margem de 58 votos.

Nas redes sociais, o prefeito disse que está ciente da decisão que o afastou do cargo e que a medida foi recebida com surpresa. Veja nota completa abaixo:

"Prefeito Ueliton Valdir Palmeira Souza, por meio de seus advogados, informa que tomou ciência, na data de hoje, da sentença publicada em ação eleitoral que determinou o seu afastamento do cargo.

A decisão foi recebida com surpresa, uma vez que a instrução processual demonstrou que os fatos imputados não foram comprovados. O prefeito mantém plena convicção na lisura de seus atos durante a campanha eleitoral e reitera sua confiança de que o Tribunal Regional Eleitoral, ao apreciar o recurso, reconhecerá a legalidade de sua conduta.

Esclarece-se, ainda, que não procede à informação de que haverá, novas eleições no município de Contendas do Sincorá, tampouco a possibilidade de que a candidata derrotada nas urnas venha a ser diplomada prefeita.

Reafirma-se, por fim, o compromisso do prefeito Ueliton Valdir Palmeira Souza com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições democráticas."

Leia mais

Imagem - Ex-prefeito de cidade baiana é condenado e terá que devolver R$ 1,3 milhão ao tesouro estadual

Ex-prefeito de cidade baiana é condenado e terá que devolver R$ 1,3 milhão ao tesouro estadual

Imagem - Ex-prefeito baiano é condenado por improbidade administrativa e terá que devolver R$ 2,8 milhões

Ex-prefeito baiano é condenado por improbidade administrativa e terá que devolver R$ 2,8 milhões

Mais recentes

Imagem - Empresa baiana de comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025

Empresa baiana de comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025
Imagem - Cinco bares de Salvador aparecem em ranking dos 100 melhores do Brasil

Cinco bares de Salvador aparecem em ranking dos 100 melhores do Brasil
Imagem - Zelador que espancou moradora no Rio Vermelho foi denunciado por tentativa de homicídio em 2014

Zelador que espancou moradora no Rio Vermelho foi denunciado por tentativa de homicídio em 2014

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua