INVESTIGAÇÃO

Justiça determina cassação de prefeito e vice-prefeita de cidade baiana por compra de votos

Ueliton Valdir Palmeira Souza e Erica Brito de Oliveira são investigados após ganhar as eleições em Contendas do Sincorá

Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:40

Prefeito e vice-prefeita de Contendas do Sincorá Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato do prefeito e da vice-prefeita de Contendas do Sincorá, no sudoeste da Bahia. Ueliton Valdir Palmeira Souza e Erica Brito de Oliveira, ambos filiados ao Avante, são investigados por movimentar um esquema de compra de votos.

A decisão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) na última quarta-feira (27), cita repasses de dinheiro para eleitores, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 2000, além do pagamento de cestas básicas, contas de energia e água e botijão de gás. Outras duas pessoas são investigadas, incluindo a filha do prefeito.

O prefeito, que é conhecido como Didi, e a vice foram eleitos em 2024. Os dois venceram a eleição com um margem de 58 votos.

Nas redes sociais, o prefeito disse que está ciente da decisão que o afastou do cargo e que a medida foi recebida com surpresa. Veja nota completa abaixo:

"Prefeito Ueliton Valdir Palmeira Souza, por meio de seus advogados, informa que tomou ciência, na data de hoje, da sentença publicada em ação eleitoral que determinou o seu afastamento do cargo.

A decisão foi recebida com surpresa, uma vez que a instrução processual demonstrou que os fatos imputados não foram comprovados. O prefeito mantém plena convicção na lisura de seus atos durante a campanha eleitoral e reitera sua confiança de que o Tribunal Regional Eleitoral, ao apreciar o recurso, reconhecerá a legalidade de sua conduta.

Esclarece-se, ainda, que não procede à informação de que haverá, novas eleições no município de Contendas do Sincorá, tampouco a possibilidade de que a candidata derrotada nas urnas venha a ser diplomada prefeita.