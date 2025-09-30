Lauro de Freitas ganha novo hospital com centro cirúrgico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:55
O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganhou um novo hospital Hapvida com 20 leitos de internação para adultos, 10 leitos de UTI e um centro cirúrgico preparado para múltiplas especialidades.
A unidade de saúde foi inaugurada em 2019, mas evoluiu e agora opera como hospital.
O serviço de urgência e emergência segue 24 horas e o hospital incorpora um parque de diagnóstico moderno, apto a realizar exames complexos com mais agilidade e precisão, favorecendo diagnósticos rápidos e tratamentos eficazes.
Desde 2019, os investimentos somam mais de R$ 93 milhões, com a compra do imóvel, obras e investimentos na estrutura da unidade.
Na Bahia, a Hapvida dispõe de uma infraestrutura que inclui cinco hospitais, dois prontos atendimentos, 18 clínicas e 20 unidades de diagnóstico.