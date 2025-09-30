Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lauro de Freitas ganha novo hospital com centro cirúrgico

Unidade conta com 20 leitos de internação para adultos e 10 leitos de UTI

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:55

Lauro de Freitas ganha hospital Hapvida com estrutura ampliada  Crédito: Divulgação 

O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganhou um novo hospital Hapvida com 20 leitos de internação para adultos, 10 leitos de UTI e um centro cirúrgico preparado para múltiplas especialidades.

A unidade de saúde foi inaugurada em 2019, mas evoluiu e agora opera como hospital. 

O serviço de urgência e emergência segue 24 horas e o hospital incorpora um parque de diagnóstico moderno, apto a realizar exames complexos com mais agilidade e precisão, favorecendo diagnósticos rápidos e tratamentos eficazes.

Desde 2019, os investimentos somam mais de R$ 93 milhões, com a compra do imóvel, obras e investimentos na estrutura da unidade.

Leia mais

Imagem - Bar de Salvador é eleito o melhor do Nordeste; veja fotos

Bar de Salvador é eleito o melhor do Nordeste; veja fotos

Imagem - Wanderlei Silva diz que perdeu memória e está com forte dor de cabeça após luta com Popó

Wanderlei Silva diz que perdeu memória e está com forte dor de cabeça após luta com Popó

Imagem - Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)

Na Bahia, a Hapvida dispõe de uma infraestrutura que inclui cinco hospitais, dois prontos atendimentos, 18 clínicas e 20 unidades de diagnóstico.

Mais recentes

Imagem - Vereador gera discussão ao defender regulamentação do ‘grau de moto’ na Bahia

Vereador gera discussão ao defender regulamentação do ‘grau de moto’ na Bahia
Imagem - Inmet emite alerta vermelho para 50 cidades baianas; veja lista

Inmet emite alerta vermelho para 50 cidades baianas; veja lista
Imagem - Tiroteio entre facções assusta moradores e deixa adolescente baleado em Cachoeira

Tiroteio entre facções assusta moradores e deixa adolescente baleado em Cachoeira

MAIS LIDAS

Imagem - Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador
01

Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador

Imagem - Mulher morre após passar mal em academia na Bahia
02

Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Imagem - Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira
03

Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las
04

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las