SAÚDE

Lauro de Freitas ganha novo hospital com centro cirúrgico

Unidade conta com 20 leitos de internação para adultos e 10 leitos de UTI

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:55

Lauro de Freitas ganha hospital Hapvida com estrutura ampliada Crédito: Divulgação

O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganhou um novo hospital Hapvida com 20 leitos de internação para adultos, 10 leitos de UTI e um centro cirúrgico preparado para múltiplas especialidades.

A unidade de saúde foi inaugurada em 2019, mas evoluiu e agora opera como hospital.

O serviço de urgência e emergência segue 24 horas e o hospital incorpora um parque de diagnóstico moderno, apto a realizar exames complexos com mais agilidade e precisão, favorecendo diagnósticos rápidos e tratamentos eficazes.

Desde 2019, os investimentos somam mais de R$ 93 milhões, com a compra do imóvel, obras e investimentos na estrutura da unidade.