LUTO

'Legado de inspiração e fé', diz Bruno Reis em enterro de Divaldo Franco

Corpo do líder religioso foi enterrado no cemitério Bosque da Paz

O prefeito de Salvador Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos marcaram presença no enterro do líder religioso Divaldo Franco, no Bosque da Paz, na manhã desta quinta-feira (15). Os dois chegaram à capela por volta das 10h. >