LUTO

'Não estamos nos despedindo de Divaldo', diz Carlinhos Brown em enterro do líder espírita

Funeral acontece na manhã desta quinta (15)

O cantor e compositor Carlinhos Brown foi a primeira figura pública a chegar no Cemitério Bosque da Paz, onde ocorrerá o enterro de Divaldo Franco, na manhã desta quinta-feira (15). O líder religioso morreu por falência múltipla de órgãos, na última terça-feira (13). >

"Nós não podemos dizer que estamos nos despedindo de Divaldo. O Di, carinhosamente conhecido por nós, ou o Tio Divaldo, permanece nos seus ensinamentos. Suas mensagens e suas preces trouxeram para nós, junto com a missão espiritual, a eternidade desta luz. O Tio Divaldo agora tem uma nova missão. Mas ele sempre foi luz e será", disse o artista.>

Brown é um dos apoiadores da Mansão do Caminho, instituição social fundada por Divaldo e Nilson Pereira. "A única coisa que a gente roga é que tenhamos a oportunidade de ele ainda reencarnar no nosso tempo, porque precisamos muito dessa luminosidade e deste homem que conduz as palavras de Jesus para nós como uma força de ensinamento enorme", continuou.>