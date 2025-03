EDUCAÇÃO BÁSICA

Lei de aumento do piso salarial de professores da Bahia é sancionada

Mais de 50 mil educadores serão afetados pelo reajuste

A lei que altera o piso salarial dos professores da educação básica na Bahia foi sancionada nesta terça-feira (25). O reajuste prevê aumento de 6,27%, elevando o vencimento básico para R$ 4.965,24, para professores com jornada de 40 horas semanais. O acordo foi firmado entre o Governo do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) no dia 12 de março e aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na última terça (18). Mais de 50 mil educadores serão afetados pelo aumento.>