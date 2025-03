SEM EMENDAS

Reajuste no salário dos professores da educação básica é aprovado em 6,27% na Bahia

Aumento salarial foi aprovado na Alba, nesta terça-feira (18)

Metade do valor da promoção será paga após a inscrição no curso de aperfeiçoamento, em setembro deste ano, e o restante em junho de 2026. Além disso, em 2026, será pago o Piso Nacional da Educação, conforme valor fixado, a partir de fevereiro. Uma publicação de portaria, na última quinta-feira (13), ainda anunciou a permissão inédita de conversão da licença prêmio em valores financeiros para professores e, pela primeira vez, para coordenadores pedagógicos. >

Mesmo com as novidades, nem todos os professores ficaram satisfeitos, visto que a definição do valor do reajuste – e das outras medidas – foi feita diretamente entre a APLB e o Governo do Estado na última quarta-feira (12), sem que outros representantes da categoria fossem ouvidos. >