BARALHO DO CRIME

Líder de facção baiana é morto pela polícia em Alagoas

Anderson Souza dos Santos estava escondido em Maceió

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 17:37

Baço foi morto pela polícia em Alagoas Crédito: Divulgação/SSP

Anderson Souza dos Santos, conhecido como "Baço", foi morto pela polícia em Alagoas. Ele liderava uma facção com atuação nos bairros do IAPI e Pau Miúdo, além de possuir dois mandados de prisão por homicídio, e era o 2 de Paus do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A ação, que aconteceu na tarde desta terça-feira (6), contou com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, juntamente com a FICCO Alagoas, a PM da Bahia (Batalhão Gêmeos) e a PM de Alagoas (BOPE).

De acordo com a SSP, o criminoso estava escondido na cidade de Maceió e durante a tentativa de prisão atirou contra os policiais. O traficante acabou atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos uma pistola, carregador e munições.

A morte de Anderson aconteceu um dia após a ação que resultou no óbito de outro líder de facção, Fábio dos Santos Nascimento, conhecido como "Fabão" e "Jiboia", que estava escondido em São Paulo. Fabão era o 8 de Espadas do Baralho do Crime e atuava nos bairros de Valéria, Castelo Branco e Vila Canária.