CONFUSÃO

Lincoln Sena esclarece situação de homônimo envolvido em morte de morador de rua

Músico da Osba é suspeito de agredir homem até a morte

Publicado em 25 de março de 2024 às 19:02

Lincoln cantor (à dir.); Lincoln flautista (à esq.)

O músico Lincoln Sena é um dos quatro suspeitos de agredir até a morte uma pessoa em situação de rua no sábado (23), no Corredor da Vitória, em Salvador. O artista, que é flautista da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), é homônimo do famoso cantor de pagode, o que vem gerando confusão.

Para esclarecer a situação, o cantor Lincoln publicou um vídeo nas redes sociais confirmando que trata-se de um caso de "homônimo". "Mesmo nome, pessoas diferentes", afirmou o artista.

"Neste final de semana, em Salvador, uma pessoa com o mesmo nome que o meu e que também trabalha com música, se envolveu em uma ocorrência muito séria e acabou preso. O nome que se dá a isso é "homônimos". Fui informado que alguns veículos estão usando essa coincidência para engajar nas matérias, mas sem pensar nas consequências", apontou Lincoln Sena.

Lincoln Flautista

O Lincoln envolvido no caso está preso. Além dele, o violista Laércio Souza dos Santos, também da Osba; o designer Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, namorado de Lincoln, além de Sérgio Ricardo Souza Menezes, que mora no bairro e passava pelo local no momento da agressão que resultou na morte do homem, que não teve a identidade divulgada.

O advogado Vinicius Dantas, que faz a defesa dos músicos e do designer, conta que Lincoln, Marcelo e Laércio foram abordados pelo homem, por volta das 4h, quando deixavam a McDonald's para ir até a casa de Lincoln. O homem simulava estar armado e teria arrancado o cordão de ouro de um deles e o agredido com um soco no rosto. Sérgio, que passava pelo local, teria se juntado ao trio para conter o assaltante. Segundo o advogado, Sérgio não conhecia os músicos.

De acordo com a Polícia Militar, o assalto deu início a uma briga na Avenida Sete de Setembro. Os policiais militares do 18º BPM foram acionados por testemunhas. Ao chegarem ao local, foram informados que quatro pessoas haviam espancado o homem.

Nas redes sociais, testemunhas do crime, que moram no Corredor da Vitória, relataram que pediram para que os homens parassem de agredir a vítima.

O advogado de três dos quatro acusados diz que eles não agrediram o assaltante, apenas o imobilizaram e ligaram para polícia. "Eles esperaram a polícia chegar no local e, após, ainda solicitaram a Samu", diz Vinicius Dantas.

Gravemente ferido, a vítima chegou a receber atendimento do Samu, mas acabou morrendo no local. Segundo a PM, os suspeitos foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.

Nesta segunda-feira (25), os quatro acusados passarão por uma audiência de custódia onde será avaliado se a prisão em flagrante será convertida em prisão preventiva ou se os acusados poderão responder em liberdade.

Suspensos

A Orquestra Sinfônica da Bahia anunciou a suspensão dos dois músicos envolvidos no caso. A Osba também anunciou o cancelamento do concerto de Páscoa, que aconteceria nesta quinta-feira (28).

Em nota, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), gestora da Osba, lamentou a morte do morador de rua e explicou a situação contratual dos dois músicos envolvidos na morte. “Os músicos em questão são contratados pelo regime celetista, que é regulado pela legislação trabalhista brasileira, sendo assim, enquanto os músicos estiverem presos preventivamente, eles terão seus contratos com a ATCA/Osba suspensos”, diz o pronunciamento.