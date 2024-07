TURISMO

Linha Salvador-Santiago deve aumentar o fluxo de turistas chilenos em 80%

Rota foi lançada na manhã desta segunda-feira (1)

Gilberto Barbosa

Publicado em 3 de julho de 2024 às 05:30

Avião da Sky Crédito: Divulgação

A abertura da linha áerea Salvador-Santiago foi celebrada pelas agências de viagens baianas, que esperam um aumento de até 80% do fluxo de turistas chilenos no estado. O primeiro voo da nova rota pousou em Salvador às 12h30 desta segunda (1), com cerca de 100 passageiros e retornou para Santiago às 13h30.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens na Bahia (Abav-BA), Jean Paul Gonze, comemora a chegada da rota e afirma que o fluxo de viagem entre baianos e chilenos deve aumentar entre 70% e 80%. “Vamos ver quanto tempo vai durar esse voo, porque o início tende a ser mais trabalhoso por conta da novidade, mas depois o fluxo se organiza. O que incrementa o destino é o acesso e antes havia dificuldade, pois o voo era feito com escala, atrasando a chegada em até 4 horas”.

O lançamento marca o retorno da rota a capital, que oferecia voos para Santiago durante o ano de 2019, com a oferta sendo interrompida devido a pandemia de Covid-19. Jean Paul alerta que para consolidar o incremento, é importante que os agentes das duas cidades façam o translado e se preparem para vender o novo destino para os clientes. “O ideal é que as pessoas conheçam e expliquem bem sobre o destino proposto para os clientes. Essa rota existia antes da pandemia e o retorno significa que há o interesse do Chile na Bahia e vice-versa. É algo positivo e importante para a geração de emprego e renda”, conclui.

Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), a Bahia registrou um aumento de 48,5% no turismo estrangeiro, nos quatro primeiros meses de 2024, superando em seis vezes a média nacional de 7,4%. As visitas mais frequentes são de argentinos com 21.653 pessoas, seguidos pelos portugueses (7.082), uruguaios (5.161), poloneses (2.943), e italianos (2.900). O Chile ocupa a oitava posição na lista com 1.697 turistas visitando o estado no período.

A diretora da HappyTour e vice-presidente da Abav-BA, Maria Ângela Carvalho, afirma que a rota deve aumentar a diversidade do perfil dos turistas estrangeiros que visitam a Bahia. “A maioria dos turistas que visitam Salvador são argentinos, mas esperamos que essa linha aumente o interesse dos chilenos pela cidade. Isso acontece porque muitas pessoas preferem rotas direitas, com o objetivo de evitar conexões que aumentem o tempo das viagens”.