SALVADOR

Linhas do Terminal Águas Claras terão novo acesso à Avenida 29 de Março

As linhas de ônibus que atendem o Terminal Águas Claras terão um novo acesso à Avenida 29 de Março a partir deste sábado (26). Com o objetivo de reduzir o itinerário e, consequentemente, o tempo de viagem, as linhas que atendem a Rua Celika Nogueira deixarão de utilizar o primeiro retorno, nas proximidades de Castelo Branco, conhecido como retorno da Martacênia, e passarão a utilizar o novo viaduto para a Avenida 29 de Março.