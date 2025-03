FAST FASHION

Loja física da Shein tem mais de 10 mil peças a preços variados; confira

A pop up da marca vai funcionar no Shopping Barra até 16 de março

A loja temporária da Shein fica em Salvador até o próximo domingo (16), com funcionamento de 10h às 22h, no lado Sul do Shopping Barra. A expectativa é de que 2,5 mil pessoas visitem o espaço diariamente. Todos os clientes têm descontos. São 10% off para qualquer compra ou 20% para compras acima de R$ 399.>