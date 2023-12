‘Maior tragédia ambiental’: incêndio em Mundo Novo já atingiu 30 fazendas e mosteiro histórico corre risco

A cidade de Mundo Novo, no centro-norte baiano, enfrenta a pior tragédia ambiental de sua história com um incêndio que já atingiu 30 fazendas da zona rural. Os povoados de Jequitibá e Pindaí, que somados têm mais de 3 mil habitantes, são os que mais sofrem. A Abadia Cisterciense de Jequitibá, um dos cinco mosteiros desse tipo do país, corre o risco de ser atingida pelo incêndio descontrolado.



Neste domingo (3), o prefeito de Mundo Novo, José Adriano da Silva (PSB), recebeu a notícia de que a cidade receberá reforço do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, além de dois aviões para ajudar no combate ao fogo. O município cancelou a inauguração da decoração de Natal que aconteceria neste final de semana por conta do desastre ambiental.