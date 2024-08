ESFRIOU POR AÍ?

Mínima de 21ºC faz soteropolitanos tirarem jaqueta do guarda-roupa

Menor temperatura foi registrada na Base Naval de Aratu, aponta Codesal

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 18:19

Tempo nublado em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

O frio deu as caras em Salvador nos últimos dias e fez com que muita gente precisasse tirar os casacos do armário. Entre quarta (7) e quinta-feira (8), os termômetros chegaram a marcar 21,4ºC na Base Naval de Aratu, menor temperatura registrada na cidade. As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

De acordo com as estações meteorológicas da diretoria, as temperaturas notificadas nos últimos dias estão dentro da normalidade para o inverno, variando entre 21ºC e 28ºC. A Codesal explicou ainda que a sensação térmica de frio é influenciada pelos ventos, especialmente em dias mais nublados.

A previsão para os próximos dias é que a temperatura se mantenha entre 21º e 28º e céu claro a parcialmente nublado.

No fim de semana, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias seguem com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Na sexta-feira (9), a temperatura ainda pode baixar e alcançar a mínima de 20ºC, com máxima de 28ºC.