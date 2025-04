MOMENTO DE FÉ

Missa do Lava-Pés é celebrada na Basílica de Salvador

Cerimônia marca o início do Tríduo Pascal, que vai até o próximo sábado

Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de abril de 2025 às 22:03

Liturgia recorda momento onde Jesus lavou os pés dos apóstolos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Na tradição católica, a Quinta-feira Santa é marcada pelo rito litúrgico do Lava-Pés. O momento remete a Última Ceia, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. O momento foi recordado na Missa da Ceia do Senhor, realizada nesta quinta-feira (17), na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Pelourinho. >

A liturgia celebra a instituição da eucaristia e do sacerdócio por Cristo durante a ceia. Na cerimônia, o arcebispo lava o pé de 12 pessoas e se compromete a ficar em serviço da comunidade. Após a missa, o Santíssimo Sacramento, que simboliza o corpo de Jesus, foi levado para um altar lateral, onde ficará exposto para adoração dos fiéis. >

“Fazemos memória a última ceia, onde Jesus nos deixa dons inestimáveis, como o seu corpo, através da sagrada eucaristia, instituindo o sacerdócio. Jesus nos ensina a fazer o que ele fez, mostrando que ele que humildemente se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos é aquele que dá a vida por nós na cruz”, disse o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Dom Sergio da Rocha. >

Sejam locais ou turistas, os fiéis ocuparam as cadeiras da catedral. Entre eles, estava a técnica de enfermagem Maria das Graças Silva Santos, 51, que foi com sua mãe Rita Maria de Jesus Santos, 81. >

"É uma alegria ter esse momento, esse dia do Tríduo Pascal, onde podemos reviver tudo aquilo que Cristo viveu com os seus apóstolos. É um momento de reflexão, de avaliação da sua vida e de agradecer o amor de Deus por nós. Que este ano seja um ano de esperança, de alegria, de paz, de harmonia, onde todas as pessoas possam se dar as mãos”, falou Maria das Graças. >

“Estar aqui para mim já é uma grande vitória. Eu louvo e agradeço a Deus por estar celebrando o início da Semana Santa. Eu convido todas as pessoas que estão em casa a lembrar que Jesus está presente na igreja e em todos nós”, disse Rita. >

A celebração marca o início do Tríduo Pascal, o conjunto de celebrações realizados entre a quinta-feira e o sábado da Semana Santa. O período recorda a morte e a ressurreição de Jesus, culminando no domingo de Páscoa (20). >

Na sexta (18) será realizada uma Ação Litúrgica Solene, às 15h, na Catedral Basílica. No mesmo horário ocorre a Procissão do Senhor Morto, com saída da Igreja Nossa Senhora do Carmo, com a imagem de Cristo sendo levada pelas ruas do Centro Histórico. A cerimônia conta com uma parada na Catedral Basílica, os fiéis acompanharão o Sermão das Sete Palavras, proferido pelo cardeal Dom Sergio da Rocha. >