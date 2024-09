ALERTA

Monumentos de Salvador apagam as luzes para alertar sobre o câncer nos olhos em crianças

Em Salvador, o Teste do Olhinho é oferecido pela SMS no Multicentro de Saúde Carlos Gomes e no Instituto de Cegos da Bahia

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 13:14

Considerados importantes símbolos da capital baiana, os Arcos da Montanha, no Centro, e o Monumento a Clériston Andrade, em Ondina, apagaram as luzes por alguns minutos, na noite desta quinta-feira (19). A ação fez parte do engajamento da Prefeitura de Salvador na campanha promovida pela Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, que tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do retinoblastoma, câncer ocular mais comum na infância.

O “apagão” faz uma alusão à cegueira, uma das consequências da doença. Assim como a capital baiana, diversas cidades em todo o Brasil também participaram do ato de conscientização. De acordo com o titular da Secretaria Municipal da Saúde, Alexandre Reis, o diagnóstico precoce e a assistência adequada aos pacientes com retinoblastoma são fundamentais. “É o tumor ocular mais comum entre as crianças, com uma média de 400 casos por ano no Brasil. Se detectado em estágio inicial, é curável e tem grandes chances de preservação da visão. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial para cura e prevenção da cegueira infantil”, afirmou.

Em Salvador, o Teste do Olhinho é oferecido pela SMS no Multicentro de Saúde Carlos Gomes e no Instituto de Cegos da Bahia, e deve ser feito logo após o nascimento do bebê e periodicamente até os cinco anos. Os serviços de acompanhamento, tratamento e cirurgia são realizados nos hospitais Aristides Maltez e Santa Izabel.

Os atendimentos relacionados à doença cresceram exponencialmente em Salvador de janeiro a julho de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos sete primeiros meses de 2023, foram registrados três atendimentos. Já este ano, no mesmo período, 24 atendimentos foram realizados, o que representa um crescimento de 800%.