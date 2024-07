FOI VOCÊ?

Morador de Salvador fatura R$ 54 mil na Mega-Sena; veja resultado

Aposta foi feita no bairro do Itaigara

Um morador do bairro do Itaigara, em Salvador, acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na terça-feira (2) e faturou R$ 54 mil. Outra aposta, em Jequié, no centro sul baiano, também acertou cinco das seis dezenas sorteadas e vai receber a quantia. Ninguém acertou o prêmio principal e o valor acumulou em R$ 170 milhões.