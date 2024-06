SÃO JOÃO

Mais de 40 apostas baianas faturam até R$ 121 mil na Quina; saiba onde

Ao todo, 49 apostas da Bahia acertaram a quadra da Quina de São João, sorteada no sábado (22), e vão faturar até R$ 121 mil. O valor a receber varia conforme a quantidade de dezenas apostadas. No estado, um apostador de Salvador e outro de Seabra vão receber o valor máximo, o mínimo será de R$ 11 mil, mas os prêmios ainda variam entre R$ 22, 44 e 99 mil.

Os municípios com vencedores foram: Alagoinhas, Barra do Choça, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Cansanção, Caturama, Feira de Santana, Ilhéus, Ipirá, Itapetinga, Lagoa Real, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Malhada de Pedras, Mulungu do Morro, Paulo Afonso, Poções, Porto Seguro, Rio Real, Salvador, São Félix do Coribe, São Gonçalo dos Campos, Seabra e Taperoá.