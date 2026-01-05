Acesse sua conta
Moradores da Ilha de Itaparica denunciam falta de água há mais de uma semana

Embasa afirma que alta da demanda provocou desabastecimento em algumas localidades

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:17

Ilha de Itaparica tem praias ideal para crianças
Ilha de Itaparica recebeu turistas durante a virada de ano Crédito: Divulgação

O ano pode até ser novo, mas o problema se repete: moradores e turistas que visitam a Ilha de Itaparica enfrentam a falta de água em diferentes localidades. Entre elas: Coroa, Tairu, Berlinque, Ilhota, Gamboa e Porto Santo. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) afirma que os problemas têm relação com o aumento da demanda no período de final de ano. 

Relatos de moradores indicam até nove dias de desabastecimento em algumas localidades. "Essa é a normalidade da ilha que, em algumas localidades mais pobres, acontece seja no verão ou no inverno. A Embasa só serve pra cobra pelo serviço que não presta ao consumidor", denunciou um morador nas redes sociais. 

"Chega a ser uma falta de respeito enorme com as pessoas. Gente água é dignidade humana, já passamos por falta d'água o ano interior mas passar por essa escassez de água no verão está demais. A Embasa deveria ser mais transparente e resolver esse problema", reclama outra moradora. 

O problema acontece também em outras ilhas. Na Ilha dos Frades, por exemplo, um dos restaurantes mais famosos de Salvador, o Preta, da chef Angeluci Figueiredo, suspendeu o funcionamento nesta segunda-feira (5). O motivo foi o desabastecimento de água. Nas redes sociais, o estabelecimento divulgou uma nota. 

"Sem água, não tem café, não tem comida, não tem cuidado. Hoje fazemos uma pausa forçada. Amanhã, esperamos vocês com tudo no lugar", escreveu o restaurante. 

Procurada, a Embasa confirmou o problema e justificou o desabastecimento por conta do aumento da demanda. "Sobre o abastecimento na Ilha de Itaparica, a Embasa informa que, devido ao calor e alto consumo, alguns pontos do sistema de abastecimento de água tiveram variações na pressão da água, causando interrupções no fornecimento durante o feriadão", diz a empresa.

A Embasa disse ainda que "adotou várias medidas prévias que elevaram em cerca de 20% o volume de água distribuído na ilha e monitorou os pontos críticos para garantir a distribuição de água mesmo diante da grande demanda". 

No início da tarde desta segunda-feira (5), a espera no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, ultrapassava quatro horas para embarque com destino a Salvador. A informação consta no boletim atualizado do filômetro da Internacional Travessias, empresa responsável pelo serviço.

