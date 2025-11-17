TJ-BA

Morre ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Gesivaldo Britto

Gesivaldo Britto assumiu a presidência do Tribunal no biênio 2018 - 2020

Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:36

Desembargador Gesivaldo Britto foi presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação

O desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Gesivaldo Britto, morreu nesta segunda-feira (17), em Salvador, aos 78 anos. O magistrado assumiu a presidência do TJ-BA no biênio 2018 - 2020.

A informação foi confirmada pela assessoria da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), que lamentou a morte. "Nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto neste momento de dor", escreveu. O sepultamento será nesta segunda-feira, às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade.