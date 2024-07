80 ANOS

Morre o ator e multiartista baiano Lula Martins

Na última sexta-feira (5), ele foi transferido para o Hospital Santa Isabel, em Salvador, onde foi submetido a uma cirurgia no sábado (6). Lula reagiu bem ao procedimento, mas, infelizmente, no dia seguinte teve uma complicação e faleceu ontem. Ele deixou quatro filhos e netos.

Luiz Martins foi o protagonista do filme Meteorango Kid: Herói Intergalático. A obra de 1969 é dirigida por André Luiz Oliveira e narra, de maneira anárquica e irreverente, as aventuras de Lula, um estudante universitário, no dia do seu aniversário.