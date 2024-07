VIOLÊNCIA

Motoboy é morto a tiros e mulher fica ferida durante ataque em Juazeiro

Caso aconteceu em Juazeiro, no último domingo (28)

Um entregador foi morto a tiros na noite do último domingo (28), no bairro Jardim Novo Encontro, em Juazeiro, no norte da Bahia. Ele foi identificado como Pedro Henrique dos Santos.