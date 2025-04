INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Motociclista é preso após colidir com ônibus de turismo na Bahia

Condutor estava embriagado e sem CNH

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, no domingo (20), a um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus de turismo no km 286 da BR-101, em Laje, no Centro Sul da Bahia. Um dos envolvidos, um homem de 30 anos, foi preso no local. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais de embriaguez.>