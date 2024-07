PAPEL FALSIFICADO

Motorista é preso após apresentar documento falso durante abordagem em Seabra

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (15) dirigindo com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL) falsificado. A ocorrência foi registrada no Km 419 da BR 242, trecho do município de Seabra.