TERCEIRIZADO DA COELBA

MPT vai investigar caso de trabalhador eletrocutado em poste em Plataforma

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia abriu inquérito civil para investigar um acidente com um trabalhador, vítima de descarga elétrica , no bairro de Plataforma, em Salvador.

O MPT vai investigar as responsabilidades trabalhistas pelo acidente e reunir informações que identifiquem as possíveis falhas no uso dos EPIs, nos equipamentos de proteção coletiva, no treinamento dos empregados e no cumprimento das demais normas de saúde e segurança para trabalho em altura e com eletricidade.